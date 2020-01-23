Гаджеты: Оригинальный игровой компьютер с жидкостным охлаждением



Разработчики геймерской компьютерной техники стремятся решить две основные технические проблемы: минимизация размеров и повышение производительности. Две противоположные задачи в игровых ноутбуках решаются чаще всего в пользу портативности, нанося ущерб производительности. Однако энтузиасты, самостоятельно собирающие компьютерные устройства, не ограничены рамками технических условий и позволяют воплотить в реальность самые смелые проекты.

Один из таких «домашних конструкторов» представил оригинальный, переносной компьютер The Nuclear Football (Ядерный футбол) с жидкостным охлаждением, размещенный в необычный корпус, размещенный в чемодане. Пользователь Reddit под ником thegarbz в описании своего компьютера указывает его основные технические параметры: дисплей Dell на 23 дюйма, жидкостное охлаждение, материнская плата B450-i Aorus Pro WiFi, процессор AMD Ryzen 5 2600 и видеопроцессор NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER FE.



Переносной «Ядерный футбол» получил оперативную память на 16 ГБ, основной SSD накопитель объемом 256 ГБ и блок питания Corsair на 600 Вт. Отсутствие собственного автономного источника питания лишает устройства права именоваться ноутбуком, но оставляет главную характеристику — мобильность при транспортировке. Также в компьютере нет встроенной клавиатуры.



Основной особенностью компьютера в чемодане является более низкая цена по сравнению с аналогичными полноценными ноутбуками игровой серии, большой экран и способность оперативно и удобно переносить устройство с места на место. И конечно нельзя не отметить систему жидкостного охлаждения, изготовленную из серии деталей EK-Vector и Alphacool.

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