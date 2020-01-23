Гаджеты: Продемонстрированы уникальные возможности фронтальной камеры iPhone 11



Инженеры Apple с каждой новой моделью непрерывно совершенствуют не только процессор и основную камеру, но и стремятся улучшить технические характеристики камеры предназначенной для селфи. В официальном рекламном видеоролике компания Apple представила новый вид экстремального селфи с использованием функции замедленной съемки фронтальной камеры в моделях iPhone и iPhone 11 Pro.

Разработчики присвоили экстремальному селфи новое название — «Slofie». Два коротких видео, названных «Backflip» и «Whiteout», показывают замедленные селфи-видео, снятые профессиональными сноубордистами.

У iPhone от Apple уже давно есть функция замедленного видео «Slo-mo» для съемки замедленного видео с основной камеры. Теперь у смартфонов iPhone 11 и 11 Pro также добавлена функция замедленной съемки для фронтальной камеры, что позволяет снимать экстремальные видео селфи.

Фронтальные 12 Мп камеры устройств iPhone 11 и 11 Pro согласно техническим характеристикам указанным разработчиками способны проводить видеосъемку с частотой до 120 fps, а для 4К видео частотой 60 fps и поддержкой функции Smart HDR, расширяющей цветовой диапазон.

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