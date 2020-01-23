В «Слуге народа» призвали «жестко разбираться» с публикацией записей в кабинетах власти

Глава украинской фракции президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия назвал ведение записи в кабинетах власти проблемой в области нацбезопасности и подчеркнул, что с их обнародованием необходимо «жестко разбираться».

Арахамия сообщил в интервью изданию «Украинская правда», что «записи в высших кабинетах власти, где бенефициаром может быть любой, не только спецслужбы, а в том числе и частные компании или частные лица – это вопрос национальной безопасности», и с этим необходимо «очень жестко разбираться», передает ТАСС.

По его словам, правительство весной должно сделать «очень многое».

«Если не будет реальных «залетов», правительство не надо трогать. Надо дать им доработать, чтобы они выполнили все обещания», – считает Арахамия.

Глава фракции добавил, что с политической точки зрения работа правительства под руководством Гончарука будет зависеть от того, насколько будет страна экономически расти.

«Если будет, точно протянут. Если люди будут беднеть, то, когда человек чувствует себя плохо, он начинает искать виновных», – сказал он.

В свою очередь премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в ходе Украинского завтрака в Давосе, что правительство страны «никуда не уходит», оно «продолжает работать», отставки не планируются.

По словам премьера, вокруг его кабмина «много провокаций, манипуляций, «сливов» и грязной игры», и эту игру ведут группы влияния, которым «очень некомфортно работать в стране с честным правительством».

Он подчеркнул, что кабмин будет работать с действующим президентом и Верховной радой и что в президентской команде «все прекрасно», внутри нее «беспрецедентная координация».

«Команда президента будет работать далее в том ключе, который уже сейчас задан. Это евроинтеграция, открытость миру, борьба с коррупцией, упрощение процедур», – отметил он.

Гончарук добавил, что правительство будет работать до тех пор, пока к нему будет доверие.

Ранее Гончарук оказался в центре скандала после публикации в Сети записи, на которой якобы он неоднозначно отзывается о президенте Украины Владимире Зеленском, заявляя, что тот имеет «примитивное понимание экономических процессов».

Премьер заявлял, что запись смонтирована из многочасового заседания правительства, но написал заявление об отставке и подал его Зеленскому. Украинский лидер решил дать Гончаруку шанс и не принял отставку.

После Гончарук заявил, в органах государственной власти страны работают «негодяи и подонки».

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Гончарук обратился к Зеленскому, а не к Верховной раде, которая может уволить украинского премьера.





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