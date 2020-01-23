Китайская корпорация Xiaomi планирует заняться производством оружия. Первым выпущенным товаром из этой сферы станет фирменный нож Trident.

Область влияния Xiaomi огромна, ведь компания выпускает не только технологические устройства, но посуду и даже полотенца. Теперь в корпорации решили ещё больше расширить спектр предоставляемой продукции и переключились на выпуск оружия. Первым товаром значится фирменный нож Trident. Он имеет длину 235 миллиметров, из которых 98% занимает лезвие. Толщина металла — 4 миллиметра, а масса всего ножа — 232 грамма. Несмотря на такие показатели, прочность у него довольно высока из-за использования нержавеющей стали 440C и титанового покрытия.

Нож Trident от Xiaomi, по заверению производителей, отлично подойдёт любителям активного отдыха на природе. Он имеет массу способов применения, включая специальные зазубрины для открытия консервных банок. Также им можно легко разбить практически любое стекло.

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