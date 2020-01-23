Китайская корпорация Xiaomi планирует заняться производством оружия. Первым выпущенным товаром из этой сферы станет фирменный нож Trident.
Область влияния Xiaomi огромна, ведь компания выпускает не только технологические устройства, но посуду и даже полотенца. Теперь в корпорации решили ещё больше расширить спектр предоставляемой продукции и переключились на выпуск оружия. Первым товаром значится фирменный нож Trident. Он имеет длину 235 миллиметров, из которых 98% занимает лезвие. Толщина металла — 4 миллиметра, а масса всего ножа — 232 грамма. Несмотря на такие показатели, прочность у него довольно высока из-за использования нержавеющей стали 440C и титанового покрытия.
Нож Trident от Xiaomi, по заверению производителей, отлично подойдёт любителям активного отдыха на природе. Он имеет массу способов применения, включая специальные зазубрины для открытия консервных банок. Также им можно легко разбить практически любое стекло.
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Последнее: Российский президент Владимир Путин назначил бывшего министра экономики Максима Орешкина своим помощником. Об этом сообщается в указе Кремля. После того, как на прошлой неделе российское правительство ушло в отставку, вместо 37-летнего Орешкина пост министра экономики занял бывший губернатор Пермского края, 40-летний Максим Решетников. Путин также назначил своим помощником бывшего министра культуры Владимира Мединского.
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