В Помпеях ученые нашли остатки мозга в виде черной стеклянной массы

Специалистам удалось обнаружить черную стеклянную массу в скелете жертвы, погибшей во время извержения вулкана Везувия в Помпеях. Ранее вещество было мозгом, но под воздействием высокой температуры оно превратился в стекло.
На то, что стеклянная масса имеет органическое происхождение, указали результаты исследования. Ученые обнаружили в ней рибосомальные белки, кинезин и митохондрии. Кроме того, в субстанции были выявлены следы жирных кислот, которые в основном присутствуют в волосяном сале.
По словам экспертов, мозг может превратиться в стеклянную массу, но для этого на него необходимо воздействовать высокими температурами. В данном случае мозг жертвы был поражен при температуре в диапазоне от 470 до 520 градусов по Цельсию.
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Последнее: Российский президент Владимир Путин назначил бывшего министра экономики Максима Орешкина своим помощником. Об этом сообщается в указе Кремля. После того, как на прошлой неделе российское правительство ушло в отставку, вместо 37-летнего Орешкина пост министра экономики занял бывший губернатор Пермского края, 40-летний Максим Решетников. Путин также назначил своим помощником бывшего министра культуры Владимира Мединского.
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