В Помпеях ученые нашли остатки мозга в виде черной стеклянной массы

23.01.2020, 10:30, Разное

Специалистам удалось обнаружить черную стеклянную массу в скелете жертвы, погибшей во время извержения вулкана Везувия в Помпеях. Ранее вещество было мозгом, но под воздействием высокой температуры оно превратился в стекло.
На то, что стеклянная масса имеет органическое происхождение, указали результаты исследования. Ученые обнаружили в ней рибосомальные белки, кинезин и митохондрии. Кроме того, в субстанции были выявлены следы жирных кислот, которые в основном присутствуют в волосяном сале.

По словам экспертов, мозг может превратиться в стеклянную массу, но для этого на него необходимо воздействовать высокими температурами. В данном случае мозг жертвы был поражен при температуре в диапазоне от 470 до 520 градусов по Цельсию.



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