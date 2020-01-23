Демократы: Трамп создал «коррупционную схему» для обмана на выборах 2020 года

ВАШИНГТОН – Менеджеры демократов по импичменту завершили первый день представления своих обвинений против президента США Дональда Трампа и доводов в пользу его отстранения от должности.

В декабре Палата представителей подвергла Трампа импичменту по двум статьям: злоупотребление полномочиями и воспрепятствование работе Конгресса.

У менеджеров по импичменту, которые исполняют роль прокуроров, есть три дня на то, чтобы представить свои аргументы, прежде чем слово будет предоставлено команде адвокатов президента.

В среду демократы обвинили Трампа в создании «коррупционной схемы» по оказанию давления на Украину, с тем чтобы она расследовала деятельность его политического соперника, бывшего вице-президента Джо Байдена. По мнению обвинителей, это делалось с единственной целью – «обманом» добиться переизбрания в этом году.

«Президент продемонстрировал, что он считает себя выше закона и с презрением относится к ограничениям», – заявил сенаторам глава комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф, представляя дело.

Шифф заявил, что президент заблокировал одобренную Конгрессом военную помощь Украине, «стране, которая находится в состоянии войны с Россией», в размере 391 миллион долларов, одновременно требуя от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении Байдена – одного из ведущих оппонентов Трампа на выборах.

Трамп также потребовал провести расследование в отношении сына Байдена, Хантера, в связи с его работой в украинской газовой компании.

Шифф заявил, что Трамп просил иностранного лидера «сделать для него политическую грязную работу», в виде расследования действий Байденов.

«Никаких серьезных споров по поводу основополагающих фактов нет», – заявил Шифф, добавив, что вместо этого адвокаты Белого дома настаивают на том, что Трамп просто не может быть отстранен от должности за злоупотребление полномочиями президента.

В конечном итоге Трамп разблокировал военную помощь Украине, хотя Зеленский так и не начал расследование в отношении Байденов. По мнению республиканцев, это доказывает, что Трамп не вступал в сделку с Украиной по принципу «услуга за услугу».

После Шиффа перед сенаторами выступили другие менеджеры по импичменту.

Председатель юридического комитета Джеррольд Надлер говорил о «грязной кампании», якобы развернутой Трампом в отношении бывшего посла США в Украине Мари Йованович, которая отказалась поддерживать усилия по организации расследования в отношении Байдена.

В соответствии с регламентом, вокруг которого также велись споры, демократы и защита Трампа получат по 24 часа в течение трех дней на представление своих аргументов.

Ожидается, что защита Трампа начнет представлять свои аргументы в субботу.

Тем не менее, Трамп почти наверняка будет оправдан. Для отстранения его от должности требуется две трети голосов 100-местного Сената. Но республиканцы располагают большинством в 53 голоса, и пока никто из них не призывал к его смещению.

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