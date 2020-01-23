«Экстремизм»: Оскандалившейся Водонаевой дали поддых

Уральская общественница Евгения Чудновец написала обращение в Генпрокуратуру России. Она просит проверить публикацию звезды отечественного шоу-бизнеса. По мнению женщины, такое обращение к жителям своей страны недопустимо.

«Я написала ей сообщение в директ в Instagram, но ответ не получила. В своем ролике на «Ютуб» Алена дала понять, что ничего не удалит. Посты с оскорблением российских граждан все еще висят в «Инстаграм», поэтому я написала обращение новому генпрокурору и попросила проверить посты Водонаевой на наличие экстремизма», – рассказала Чудновец в интервью корреспондентам URA.ru. Она также требует заблокировать страницы блогера в социальных сетях.

Эксперт Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной Палаты РФ Вадим Манукян прокомментировал ситуацию. Он считает, что если за дело взялась Евгения, то Алене будет непросто уйти от ответственности.

«Знаком с ней лично. За это время она себя зарекомендовала как принципиальный человек. Спуску никому не дает. Помню как по ее жалобе закрыли в соцсетях фанатский клип на песню Оксимирона после трагедии в Керчи», – рассказал эксперт.

Он отметил, что в свое время Чудновец пришлось нелегко. Она вырастила ребенка, но никогда не была состоятельным человеком.

«Я прекрасно понимал, что кто-то из небогатых мамочек оскорбится. Ну потому что это за гранью. Все Чудновец сделала правильно. А новый генпрокурор я думаю разберется. Случай громкий, не думаю, что это обращение Евгении останется без ответа или без соответствующей реакции», – добавил Манукян.

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