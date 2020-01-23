Израиль объяснил отказы россиянам во въезде в страну

23.01.2020, 10:26, Новости дня

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал главную причину отказов во въезде в страну российским туристам.

По его словам, такой причиной являются частые попытки незаконного трудоустройства. «В случае, если есть основания для подозрений, что причина [для въезда в Израиль] другая (не туризм – прим. ВЗГЛЯД), нам приходится отказывать во въезде», – приводит его слова РИА «Новости».

При этом, подчеркнул Кац, туризм является важным импульсом для экономики страны и фактором улучшения взаимопонимания между народами двух стран. В 2019 году число туристов, прибывших из РФ в Израиль, составило более 320 тыс., добавил он.

Ранее посольство РФ в Тель-Авиве сообщило, что более 5,7 тыс. россиян отказали во въезде в Израиль в 2019 году, ежедневно около 20 российских туристов не попадают в страну.



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