Медики: «Из-за этих 5 факторов повышаются риски развития лейкоза»

Медицинские специалисты из клиники Майо назвали 5 основных факторов, существенно повышающих риски возникновения лейкоза. Сегодня исследователи не могут назвать причины развития этой болезни, но исследования позволили установить, какие факторы чаще всего сопутствуют недугу.
Лейкоз, как и многие другие болезни подобного рода, относится к клональному злокачественному заболеванию кровеносной системы. Часто данный недуг диагностируется у людей, прошедших процедуру лучевой или химиотерапии. Кроме того, болезнь может развиваться на фоне генетических отклонений, например, при наличии синдрома Дауна.
Воздействие бензина, сигарет, а также иных видов химических веществ похожим образом повышают риски развития острого миелоидного лейкоза. По словам медиков, данный вид онкологии может появиться у тех людей, чьим родственникам ставили такой диагноз.
Однако наличие перечисленных факторов не говорит о том, что лейкоз обязательно появится. Рак крови находили у абсолютно здоровых людей, не имевших вредных привычек или родственников с подобным заболеванием кровеносной системы.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Российский президент Владимир Путин назначил бывшего министра экономики Максима Орешкина своим помощником. Об этом сообщается в указе Кремля. После того, как на прошлой неделе российское правительство ушло в отставку, вместо 37-летнего Орешкина пост министра экономики занял бывший губернатор Пермского края, 40-летний Максим Решетников. Путин также назначил своим помощником бывшего министра культуры Владимира Мединского.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Динамо» – «Лугано». Где и когда смотреть поединок Лиги Европы / 10 декабря
- Медведев поручил пресечь незаконное распространение никотиносодержащих смесей / 24 декабря
- Малькевич анонсировал доклад по блокировке аккаунтов в Twitter / 16 декабря
- Известно, как на умственные способности влияют кроссворды и другие игры / 1 декабря
- Автоновости: Что почем? Самые отпетые «проходимцы», доступные в России. Часть 1 / 4 декабря
- Казахстан не будет высылать в Китай бежавших из Синьцзяна этнических казахов / 21 января
- Автоновости: ГИБДД отчиталась о снижении числа ДТП в России / 11 декабря
- Пьяная москвичка напала на полицейского и повредила служебную машину / 28 ноября