Медики: «Из-за этих 5 факторов повышаются риски развития лейкоза»

Медицинские специалисты из клиники Майо назвали 5 основных факторов, существенно повышающих риски возникновения лейкоза. Сегодня исследователи не могут назвать причины развития этой болезни, но исследования позволили установить, какие факторы чаще всего сопутствуют недугу.

Лейкоз, как и многие другие болезни подобного рода, относится к клональному злокачественному заболеванию кровеносной системы. Часто данный недуг диагностируется у людей, прошедших процедуру лучевой или химиотерапии. Кроме того, болезнь может развиваться на фоне генетических отклонений, например, при наличии синдрома Дауна.

Воздействие бензина, сигарет, а также иных видов химических веществ похожим образом повышают риски развития острого миелоидного лейкоза. По словам медиков, данный вид онкологии может появиться у тех людей, чьим родственникам ставили такой диагноз.

Однако наличие перечисленных факторов не говорит о том, что лейкоз обязательно появится. Рак крови находили у абсолютно здоровых людей, не имевших вредных привычек или родственников с подобным заболеванием кровеносной системы.

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