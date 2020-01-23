Стендап-комик Долгополов уехал из РФ после начала полицейской проверки

Стендап-комик Александр Долгополов, в отношении которого ранее началась проверка на предмет оскорбления чувств верующих, покинул Россию, сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
«Мой доверитель уехал из России. Это связано с доследственной проверкой, которая начата после заявления человека, усмотревшего в видеоролике Долгополова оскорбление своих религиозных чувств. Пока уголовного дела в отношении моего доверителя, насколько я знаю, не возбуждено», – сказал Соловьев, передает ТАСС.
Адвокат уточнил, что Долгополов вернется в Россию, если ему не будет угрожать уголовное преследование.
Согласно информации на сайте комика, в январе он должен выступить в Обнинске, Москве, Ярославле, билеты на эти концерты уже раскуплены. В феврале артист планировал приехать с концертом в петербургский клуб HopHead, но на сайте сказано, что продажи билетов временно приостановлены.
Ранее полиция в Подмосковье начала проверку в отношении комика Александра Долгополова из-за сообщения об оскорблении чувств верующих.
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Последнее: Российский президент Владимир Путин назначил бывшего министра экономики Максима Орешкина своим помощником. Об этом сообщается в указе Кремля. После того, как на прошлой неделе российское правительство ушло в отставку, вместо 37-летнего Орешкина пост министра экономики занял бывший губернатор Пермского края, 40-летний Максим Решетников. Путин также назначил своим помощником бывшего министра культуры Владимира Мединского.
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