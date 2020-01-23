Стало известно о возможном взрыве американского спутника SpaceWay-1

Американский телекоммуникационный спутник Spaceway-1 может взорваться на орбите из-за неисправных аккумуляторных батарей, сообщили СМИ.

Как пишет специализированный сайт spacenews.com, оператор спутника – компания DirecTV спешит увести Spaceway-1 с геостационарной орбиты (круговая орбита высотой 35 тыс. 786 километров, на которой работают большинство спутников связи, телевещания и ретрансляции) из-за боязни его взрыва по причине повреждения бортовых аккумуляторов, передает РИА «Новости».

Спутник планируют отправить на орбиту захоронения, находящуюся на 300 километров выше.

Как сообщила DirecTV в отчете Федеральной комиссии по связи (FCC), батареи повредились в декабре и, по мнению Boeing, могут разрушиться при очередной зарядке, что, возможно, приведет к взрыву Spaceway-1.

Сейчас спутник получает электропитание только от панелей солнечных батарей, поскольку освещается Солнцем, но в конце февраля Spaceway-1 попадет в тень Земли и придется подключать батареи, чего нужно избежать.

Напомним, корпорация «Морской старт» осуществила запуск спутника «Spaceway 1» в апреле 2005 года.





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