Создан лимузин на основе кроссовера Subaru Tribeca

Компания Executive Coach Builders показала собственное исполнение лимузина, который выполнен на базе кроссовера Subaru Tribeca.

Ранее данный автомобиль никогда не выпускали в столь необычном исполнении, однако инженерам компании удалось добиться сохранения полного привода и других важных опций японского кроссовера. Также сообщается, что здесь установили улучшенные кожаные кресла и более продвинутый мультимедийный комплекс.

Следует отметить, что новинка обладает 3,6-литровым бензиновым двигателем на 256 л.с. Специалисты компании сохранили прежнюю 5-ступенчатую автоматическую коробку передач. Напомним, кроссовер Subaru Tribeca перестали выпускать в 2014 году из-за слабого спроса на мировом рынке.

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