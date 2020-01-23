Создан лимузин на основе кроссовера Subaru Tribeca

Компания Executive Coach Builders показала собственное исполнение лимузина, который выполнен на базе кроссовера Subaru Tribeca.
Ранее данный автомобиль никогда не выпускали в столь необычном исполнении, однако инженерам компании удалось добиться сохранения полного привода и других важных опций японского кроссовера. Также сообщается, что здесь установили улучшенные кожаные кресла и более продвинутый мультимедийный комплекс.
Следует отметить, что новинка обладает 3,6-литровым бензиновым двигателем на 256 л.с. Специалисты компании сохранили прежнюю 5-ступенчатую автоматическую коробку передач. Напомним, кроссовер Subaru Tribeca перестали выпускать в 2014 году из-за слабого спроса на мировом рынке.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В мире появились новые страны-обладатели ядерного оружия, которые относятся к нему иначе, нежели РФ или США, поэтому приближение стрелки «Часов Судного дня» к полуночи вполне оправданно, сообщил газете ВЗГЛЯД физик-ядерщик Андрей Ожаровский. Ранее попечители американского журнала The Bulletin of the Atomic Scientists решили передвинуть стрелки символических «Часов Судного дня» на 20 секунд вперед. Сейчас их […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Словакии вынесли первый приговор по делу об убийстве журналиста Яна Куцяка. Обвиняемый получил 15 лет тюрьмы / 31 декабря
- Эксперты выяснили, как на человека влияет энергия окружающих людей / 15 декабря
- Daily Telegraph — Турция и РФ строят планы на будущее несмотря на американские санкции / 27 ноября
- Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака / 6 января
- Богатые дольше бедных сохраняют здоровье. И тут неравенство / 16 января
- Лучшим игроком и тренером 17-го тура УПЛ стали представители «Зари» / 9 декабря
- Крымские татары призвали Зеленского повзрослеть / 2 января
- Пост мэра российского города продавали за 10 млн рублей / 21 января