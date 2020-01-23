Обновленный хетчбэк Audi S3 Sportback показали на фотоснимках

Пользователям предложены снимки обновленной модели хетчбэка Audi S3 Sportback, который обнаружен во время зимних испытаний.

В салоне новинки предусмотрен сенсорный блок управления климатической системой автомобиля. Также здесь предусмотрели видоизмененный рычаг переключения передач, отделив новую модель Audi S3 Sportback от остальных модификаций. Вместе с тем новая модель может также похвастаться стильным рулем и улучшенной центральной консолью.

Разработчики до настоящего времени не называют никаких достоинств указанной новинки, однако инсайдеры ранее указали ориентировочные способности Audi S3 Sportback. Так, под капотом могут применить продвинутый агрегат, который выдаст до 400 л.с. мощности. Официальный дебют хетчбэка состоится на ближайшем автосалоне в Женеве, запланированном на март 2020 года.

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