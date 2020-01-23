США пригрозили новому командующему «Кудс» (КСИР)

Нового командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эсмаила Каани ждет судьба его предшественника генерала Касема Сулеймани, если он будет убивать американцев, сообщил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

«Если Каани продолжит убивать американцев, его ждет такая же судьба. Президент Трамп несколько лет назад объяснил, что любая атака на американцев или интересы США получит решительный ответ, это президент и продемонстрировал (в день убийства Сулеймани – прим.ВЗГЛЯД)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Asharq Al-Awsat слова Хука.

Он добавил, что США продолжат поддерживать иранский народ, и отметил, что обычные иранцы страдают из-за существующего в стране режима.

Напомним, США в начале января провели спецоперацию, в результате которой был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

Иран в ответ на это нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.





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