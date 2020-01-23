Израиль пообещал бороться с героизацией антисемитских лидеров

Еврейское государство намерено бороться с попытками героизации антисемитских лидеров, сообщил министр иностранных дел страны Исраэль Кац. Он напомнил, что уничтожению евреев в Европе предшествовала антисемитская пропаганда нацистов.

«Борьба с антисемитизмом – это основа существования государства Израиль. Даже спустя 75 лет после Холокоста мы, к сожалению, видим проявления антисемитизма во всем мире. Мы продолжим бороться с этим явлением и с попытками героизации антисемитских лидеров», – приводит его слова РИА «Новости».

Кац назвал предстоящий Всемирный форум памяти жертв холокоста, открывающийся в среду в Иерусалиме, демонстрацией позиции мировых лидеров по отношению к антисемитизму. «Это также напоминание о том, что уничтожению евреев в Европе предшествовала антисемитская пропаганда нацистов», – сообщил глава внешнеполитического ведомства.

Министр добавил, что Израиль высоко ценит участие президента РФ Владимира Путина в мероприятиях пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста.

«Израиль ценит важную роль Красной Армии в победе над фашистской Германией и в освобождении узников Освенцима, а также других лагерей смерти», – подчеркнул он. «Израиль ценит роль Советского Союза во Второй мировой войне. Мы помним и никогда не забудем тот факт, что Красная Армия освободила Освенцим», – сказал Кац.

Глава внешнеполитического ведомства также дал оценку отношениям между Россией и Израилем. «Я позитивно оцениваю развитие отношений Израиля и России. Частые визиты премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Москву свидетельствуют об особом уровне взаимопонимания между нашими лидерами, и, как следствие того, взаимопонимании между нашими государствами и народами», – сказал он.

В четверг президент Владимир Путин прилетел в Израиль, где встретится с президентом и премьер-министром этой страны Реувеном Ривлином и Биньямином Нетаньяху, а также примет участие в международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».

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