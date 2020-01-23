Скандалы: «Вогнал регион в депрессию»

Чем запомнился ушедший в Правительство «варяг» Максим Решетников жителям Пермского края

«Пермский край в депрессивном состоянии. Пермь отстает от городов-конкурентов. Решетников действительно внушал многим оптимизм. А на деле оказался роботом. Выстроил вокруг себя стену и поддерживал бюрократию. Ввел полностью единоличный режим управления. Очевидно не понимал важности законотворчества и создания стабильных правил. Ломал. Но ничего не успел построить. Очень хотел перепрыгнуть при первой же возможности в кресло повыше. А ведь аванс ему пермяки выдали — 80 % на выборах. Не вырастил рядом ни одного публичного политика или последователя. Очень цинично вмешивался в деятельность местного самоуправления. Продавливал любые решения. Отмена ЕНВД, НТО, фонтан этот дурацкий. Ну и, конечно, снос городской ветки железной дороги. Стремительная транспортная реформа. Совершенно бредовая идея централизации в культуре. Не смог пережить конкуренцию за сердца пермяков с Курентзисом. Давил изо всех сил и выдавил. Был очень формальным «земляком» и совсем не стал «пермяком». Надеюсь, что все проекты теперь подвергнут ревизии. А строительство зоопарка прекратят. Навсегда. И лес в Кировском районе целее будет. И у лип на Компросе теперь есть шанс. Что их не вырубят», — пишет на своей странице в фейсбуке депутат пермской думы Надежда Агишева.

Со словами депутата трудно не согласиться.

Не «ломал», а «стимулировал»

Максим Решетников провел в крае сразу несколько крупных реформ, которые неоднозначно были восприняты жителями региона, встретили критику и сопротивление пермяков в том числе в судах и на митингах.

Решетников запретил размещение НТО (нестационарных торговых объектов) на придомовых территориях. Но затем проиграл в Верховном суде предпринимателям и собственникам земельных участков дело о штрафах за киоски. В ходе мусорной реформы, Решетников создал ГУП «Теплоэнерго» — «своего» регионального оператора. Компания, никогда раньше не работавшая с мусором, уже получила 2 млрд дотаций из бюджета.

Поспешно досрочно отменил ЕНВД (единый налог на вмененный доход) в крае, несмотря на протесты предпринимателей, ликвидировал сельские поселения, несмотря на протесты муниципалитетов.

«Ломать мы никого не будем, будем стимулировать», — пояснял Решетников,

обещая выплаты территориям, принявшим правильные решения и заставляя районных депутатов переголосовывать по несколько раз, чтобы получить нужный результат.

Транспортная реформа в Перми привела к ликвидации троллейбусов в городе, закрытию городской электрички, которое пока никак не может состояться, и подорожанию проезда в общественном транспорте. «Когда бюджет был 20 млрд руб., стоимость проезда в общественном транспорте составляла 20 руб. В следующем году городская казна увеличится в два раза, а стоимость проезда поднимется до 26 руб. Где логика?», — задается вопросом депутат пермской думы Геннадий Сторожев.

Красивые презентации и картинки в Instagram

Пермяки говорят о рабочих завода Шпагина, на территории которого сейчас организовано «культурное пространство», а сами рабочие до сих пор не трудоустроены вопреки обещаниям губернатора. О миллиардных хищениях при строительстве зоопарка, реконструкции старейшей липовой аллеи на Комсомольском проспекте, которая грозит оставить аллею без лип.

О новых правилах для крупных застройщиков, когда компании, чтобы получить разрешение на жилищное строительство, должны обеспечить также строительство социнфраструктуры в соответствии с индивидуальными непрозрачными договоренностями с властями. «Практика индивидуальных соглашений с застройщиками откатила нас на десятилетие назад к жутко коррупционным схемам», — пишет градозащитник Денис Галицкий.

Часть обещаний Решетникова зависло на стадии проектирования. Красивые презентации и картинки предлагаемых инфраструктурных решений, как оказалось — пока только картинки, до сих пор не подкрепленные проработанными проектами. Пермяки видели презентацию реновации городского пространства набережной реки Камы, новый комплекс инфекционной больницы, транспортно-пересадочные узлы, здания центрального железнодорожного вокзала и оперного театра.

Теодор Курентзис стал руководителем Пермского театра оперы и балета при условии, что театру построят новое здание. Сейчас в Перми нет ни нового здания, ни Курентзиса. На неделе будет обсуждение очередного проекта. Курентзис прямо говорит, что ушел из-за отсутствия взаимопонимания с краевыми властями.

«Хочу поблагодарить администрацию Пермского края…

Без их полнейшего непонимания, отсутствия трепета и чуткости я никогда не нашел бы силы принять решение покинуть свой рай», — написал Курентзис в прощальном письме пермякам.

Инфекционную больницу планируется построить в Кировском районе Перми, проекта еще нет (картинки есть), но на месте будущей больницы уже вырубается сосновый лес.

«Согласовать проблематично»

При Решетникове медицинские работники вышли на прямой конфликт с региональной властью, в крае образован и активно ведет свою деятельность профсоюз «Альянс врачей».

«На Гайдаровском форуме губернатор Решетников признал, что состояние здравоохранения в регионе плачевное. Требуются капитальные ремонты и строительство больниц. Зарплаты медиков далеки от рекомендуемых по «майским» указам значений. Остро ощущается нехватка кадров. Именно эти проблемы мы обозначили, губернатор все подтвердил», — пишет Анастасия Тарабрина, региональный менеджер «Альянса врачей».

Максим Решетников ликвидировал два «гайд-парка» в центре города. Пермская эспланада и площадка у ДК имени Солдатова исключены из перечня мест, «специально отведенных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений». «Согласовать проведение митингов здесь было всегда проблематично. В этих пространствах, фактически круглогодично проходят культурно-досуговые, спортивные и детские мероприятия», — пояснили решение в пресс-службе администрации.

С приходом Максима Решетникова в 2017 году в Перми начались массовые задержания, конвейерные суды, штрафы и аресты за «организацию и участие в несанкционированных публичных мероприятиях», а в центре города власти перестали согласовывать протестные акции.

И московская квартира за 200 млн рублей

Припомнили губернатору и его квартиру у Третьяковской галереи в Москве за 200 млн рублей.

«Теперь Максиму Решетникову всего 8 минут до работы от своей 250 метровой квартиры», — пишет координатор пермского штаба Навального Сергей Ухов.

Сам Решетников так и не объяснил происхождение элитной недвижимости. «Квартира у меня с 2014 года, каждый год декларирую, вопросов не поступало из проверяющих органов, пишите в прокуратуру и президенту, спрашивайте», — коротко объяснил он. При этом, судя по декларациям, Максим Решетников последние 10 лет зарабатывает на госслужбе порядка 6 млн рублей в год, содержит жену и троих детей и не может себе позволить приобрести квартиру такой стоимости.

Выборы нового губернатора Пермского края пройдут 13 сентября. По ушедшему пермяки точно скучать не будут.

Александра Семенова

Оригинал материала: «Новая газета»

«Звезда», 21.01.20, ««Всё, что у него получалось, — это закрывать и разрушать». Чем запомнился Максим Решетников на посту губернатора Пермского края»

Максим Решетников ушёл с поста губернатора Пермского края. Указом президента России Владимира Путина он назначен на должность Министра экономического развития РФ. Интернет-журнал «Звезда» попросил пермских экспертов вспомнить, какими делами запомнится сейчас уже экс-губернатор и порассуждать о том, что будет дальше.

Виталий Ковин, политолог

— Максим Решетников запомнится пермякам своим «инстаграм-управлением», недостроенным зоопарком и недоразобранной железной дорогой. Пермяки об уходе своих губернаторов не жалели, за исключением Юрия Трутнева, но такое ощущение, что об уходе Решетникова будут жалеть меньше всего. Для края, для пермской элиты он оказался «чужим, хоть и из своих». Хотя, думаю, очень сильно будут жалеть те чиновники в краевой администрации, кому придётся «разгребать» его многочисленные незавершённые проекты. Но жалеть будут, скорее всего, не об его уходе, а за себя. Многие из этих проектов носят чисто субъективный и волюнтаристский характер и двигались исключительно его «технократическим» упрямством. Думаю, что со временем эти проекты будут просто «спущены на тормозах» или окончательно сымитированы. Многое будет зависеть от его «преемника».

Людмила Ознобишина, политтехнолог

Период губернаторства Максима Решетникова я оцениваю как достаточно динамичный, потому что при предыдущем губернаторе (Викторе Басаргине) в регионе была довольно выраженная депрессия и ожидания перемен. Выбор кандидатуры Решетникова точно совпал с этими ожиданиями, и этот «медовый месяц» сохранялся полтора-два года. Позитивное восприятие, розовые очки и своеобразный аванс новому губернатору — это один аспект.

Второй аспект — Максим Геннадьевич практически одновременно «зашёл» в большое количество реформ. Это муниципальная и мусорная реформа; реформирование бюджетных учреждений; создание облачной бухгалтерии; общественный транспорт; реформа, связанная с финансированием спортивных клубов (ликвидация ФК «Амкара»); НКО. Реформа — это всегда болезненное изменение, поэтому количество недовольных стало расти. Это параллельные процессы, с одной стороны вроде как не закончился ещё «медовый месяц», а с другой — рост количества недовольных, куда ни копни, какая-то группа населения остаётся обиженной. Так получилось, что аванс начал таять.

Несмотря на то, что есть недовольство, лично я всё равно воспринимаю Решетникова в сравнении с тем, что было. На мой взгляд, пусть лучше будет такая «движуха», чем не будет ничего. Не надо забывать, какое наследие ему досталось. Один из объектов, который фактически он построил «от и до» — Лысьвенская школа. Она была построена при нынешнем губернаторе. Все остальные проекты — от зоопарка до Оперного театра — это наследие предыдущих руководителей.

Конечно, основной момент сейчас — преемник. Уже разворачивается борьба за кресло. И мы опять можем пойти по пути полнейшей ревизии: «всё, что было до меня, это полная фигня». Поэтому мне кажется, что попасть в какие-то ожидания пермяков, как это было в 2018 году, не получится.

Денис Галицкий, градозащитник

— Максим Решетников запомнится своим непрофессионализмом. У него были маниакальные идеи, в которые он упирался и продолжал их делать. Что мы могли о нём понять, так это то, что он упёртый и никогда не признаёт собственных ошибок. Это не рациональная, а скорее его психологическая черта.

Он руководил регионом почти три года — это достаточный срок, чтобы попытаться что-то сделать. Но он не сделал ничего! У него нет ни одного реализованного проекта, кроме строительства фонтана на эспланаде, на который было потрачено почти полмиллиарда бюджетных денег. И в котором сразу дети стали получать травмы. Даже в таком реализованном проекте было множество ляпов. А кто спроектировал фонтан, до сих пор неизвестно!

Всё, что у него получалось делать хорошо, — это закрывать и разрушать. Он уничтожил ДК «Телта», закрыл завод им. Шпагина и ФК «Амкар», снёс киоски. Ещё хотел закрыть участок железной дороги Горнозаводского направления. В такой деятельности нет позитива. Махать кувалдой большого ума не надо.

Сергей Ухов, координатор штаба Алексея Навального в Перми

— У Решетникова были главные задачи перед федеральным центром: провести эксперимент по уничтожению местного самоуправления — муниципальную реформу по ликвидации сельских поселений, отменить ЕНВД, объединить больницы, школы и детские сады. И, моё мнение, были какие-то договоренности по земле вдоль Камы.

Всё это он прекрасно выполнил. Игнорируя любое мнение местных жителей, экспертов и учёных, протесты и недовольства. Он вёл себя так, как будто не собирался на следующие выборы. Так оно и получилось.

Депутаты Заксобрания и Пермской гордумы вели себя, как ручные собачки, и всё, что надо, подписывали, голосовали, выделяли денег. Такого в Пермском крае я ещё не видел. Поэтому главная задача сейчас — поменять этих депутатов.

От нового губернатора ждём прорыва.

Конечно, я мечтаю, чтобы губернатором стал Игорь Аверкиев, Денис Галицкий, Светлана Маковецкая. Но на худой конец могу и я — после Решетникова любой сможет.

***

Максим Решетников был назначен исполняющим обязанности губернатора Пермского края в феврале 2017 года, после того как в отставку ушёл его предшественник Виктор Басаргин. До этого Решетников возглавлял департамент экономической политики и развития Москвы. Выборы губернатора состоялись осенью того же года. По итогам голосования Решетников набрал 82,06 % голосов избирателей региона. В декабре 2017 года Решетников вступил в «Единую Россию». Через год его включили в состав Высшего совета правящей партии.

Досрочные выборы губернатора Пермского края в связи с уходом с этого поста Максима Решетникова должны пройти в единый день голосования 13 сентября 2020 года, сообщает Центризбиркома России.

Юрий Куроптев, Максим Артамонов

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