Путин заявил, что не будет «наставником» нового президента России из-за риска двоевластия в стране

Появление института власти, стоящего над главой российского государства, будет «абсолютно губительно» для России, заявил на встрече со студентами и школьниками в Сочи президент РФ Владимир Путин, сообщает РБК.

Студентка спросила, можно ли в РФ, по примеру Сингапура, ввести должность министра-наставника. Путин ответил, что это «будет подрывать институт президента» и «неприменимо» для такой страны как Россия.

Президент России уточнил у студентки: «Вы хотите, чтобы я был наставником, да?» Она ответила: «Как вариант». Путин добавил, что сингапурский опыт России не подходит, и если в РФ «появится какой-то институт над президентом, это будет означать ни что другое, как двоевластие».

При этом президент России заявил, что первый премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю был «выдающимся человеком». Свою последнюю должность Ли Куан Ю занимал в правительстве, которым руководил его сын, нынешний премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

«Он был отец, папаша. Так что там преемственность была прямая», – сказал Путин.

15 января Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию РФ. По его словам, изменения позволят гарантировать «безусловный суверенитет» российского народа.

20 января президент РФ внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда.

Комитет Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству на заседании 21 января поддержал проект закона №885214-7 о поправке к конституции России «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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