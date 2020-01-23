Автоновости: Он настоящий: прототип Aurus Komendant застали двигающимся

Благодаря фотошпионам мы уже знаем, что опытный образец «Коменданта» проходит испытания в северной Швеции. Однако на новой порции фотографий внедорожник запечатлен в движении: по сути, получено первое доказательство того, что Komendant способен ездить самостоятельно.

Ранее прототип Aurus Komendant был замечен погруженным на автовоз в компании других моделей бренда – седана Senat и минивэна Arsenal. Сейчас же его поймали бороздящим скандинавские снежные просторы. Цель испытаний "Коменданта" именно в Швеции пока не ясна: с одной стороны, возможно, силовую установку внедорожника тестируют на сопротивляемость морозам. С другой – чем Швеция с этой точки зрения лучше российского севера?

Во внешности прототипа за это время никаких изменений не произошло: он по-прежнему характерен, допустим, явно временной оптикой и конфигурацией выхлопа и по-прежнему очень напоминает "лицом" седан Aurus Senat. Как мы видели ранее, идентичной у двух моделей будет и архитектура интерьера.

Не стоит ожидать никаких изменений и по ходовой части: весь модельный ряд Aurus использует одну и ту же платформу. Соответственно, внедорожник позаимствует у седана уже знакомую гибридную силовую установку на базе 4,4-литрового V8 с отдачей 598 л.с. и 880 Нм крутящего момента, уже известный 9-диапазонный автомат и полный привод.

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А вот купить "Комендант" можно будет значительно позже "Сената": по последним данным, производство внедорожника будет налажено в обход мощностей НАМИ – сразу на конвейере группы Sollers, а случится это не ранее, чем через два года.

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