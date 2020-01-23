Тушивший пожары в Австралии самолет разбился, погибли три пожарных из США

В Австралии разбился воздушый танкер C-130 Hercules, который тушил лесные пожары в штате Новый Южный Уэльс, на его борту находились трое пожарных из США, пишет издание The Sydney Morning Herald.
О причинах крушения самолета не сообщается, имена погибших не называются.
Самолет упал в Снежных горах, в двух часах езды от столицы страны Канберры.
Построенный американской компанией Lockheed Martin C-130 Hercules взлетел с базы в Ричмонде в 13.00 (4.00 по киевскому времени), через час он исчез с бортового радара.
Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Уже погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.
В стране уже погибло 29 человек, сгорело около 2,5 тыс. домов, сожжено около 11 млн га земли.
Австралии потребуется 100 лет, чтобы восстановиться после масштабных природных пожаров, сообщали в пожарной охране страны.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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