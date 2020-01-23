Экспорт грузинского вина в Россию вырос, несмотря на угрозы Гварамии мочиться в него

23.01.2020, 10:05, Новости дня

В Россию в 2019 году было вывезено из Грузии 58 млн 384 тыс. 540 бутылок вина, что на 9% выше показателя 2018 года, информирует национальное агентство вина, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Всего экспорт был осуществлен в 53 страны, вывезено около 94 млн бутылок на 240 млн долларов, что на 9% выше показателя 2018 года.

Россия занимает первое место среди стран, куда вывозят вино из Грузии. При этом национальное агентство вина называет «стратегическими рынками» сбыта Польшу, Китай, Америку и Великобританию.

В Польшу вывезли 4 млн 114 тыс. 972 бутылки, в Китай – 7 млн 089 тыс.259, в США – 678 тыс. 148 бутылок, в Великобританию – 168,3 тысяч.

Напомним, в июле 2019 года ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния начал свою программу с нецензурной брани в адрес российского руководства.

После бывший гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия, ныне возглавляющий телекомпанию «Мтавари архи» («Главный канал»), в прямом эфире заявил, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести компаниям, продающим товары в Россию.

Он был уволен с телеканала и осмеян соотечественниками.



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