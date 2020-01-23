Эксперт назвал четыре основные задачи нового правительства

Политконсультант Ярослав Игнатовский – о том, как кабмин под управлением Мишустина попытается вернуть доверие граждан.

Для того, чтобы хоть как-то оценить новое правительство, нужно чтобы прошло некоторое время, хотя бы полгода. Тогда, в сопоставлении с предыдущим, можно будет увидеть его реальную работу, выраженную в изменениях, а это и есть главный критерий оценки. Такого мнения придерживается политконсультант Ярослав Игнатовский. В его авторской колонке — о том, каким окажется обновленное правительство под управлением бывшего главного налоговика России.

Несомненно, это очередное «правительство баланса» между разными лоббистскими группами в окружении Владимира Путина. Думаю, что обсуждение персоналий и, тем более, стоящих за ними групп интересов скоро отойдет на второй план, потому что рядовому россиянину не очень интересно знать, сколько «собянинских» и «ротенберговских» протеже вошло в обновленный состав. В целом, считаю, что лоббистский потенциал обновленного кабинета снизится, а контроль за его работой со стороны силовых ведомств усилится.

Не думаю, что стоит ожидать от правительства Михаила Мишустина прорыва, экономического чуда и так далее. Тут бы реализовать задуманное и вернуть доверие, существенно подорванное пенсионной реформой. Напоминаю, что, по последним замерам, рейтинг правительства колебался около 40%, при том, что всегда был чуть выше рейтинга премьера.

Перед кабинетом стоит ряд непростых задач. Их как минимум четыре. Первая — это восстановление стагнирующей экономики и рост доходов населения. Вторая — реализация национальных проектов, и пакета социальных мер, что является важнейшим условием общественного консенсуса как элемента трансфера власти. Третья — поддержка отечественной промышленности и ВПК. Четвертая — формирование условий для развития инновационных технологий.

Либеральный макроэкономический курс, судя по всему, будет продолжен, хотя здесь многое будет зависеть от взаимодействия между Белоусовым, Силуановым и главой ЦБ Набиуллиной. Замены непопулярных вице-премьеров и министров — вынужденная мера, по сути, под давлением общественности и для ее успокоения. Ключевые министры — Шойгу, Лавров, Новак, Мантуров остались на своих местах. От обновленного соцблока ожидают принципиально новых подходов. Силовой блок будет также постепенно обновляться.

Интересно то, что из новой плеяды губернаторов-технократов, правительство таких же технократов пополнил только один Максим Решетников, заработавший свой основной управленческий капитал до прихода в регион. А ведь не секрет, что многие губернаторы рассматривают своё нахождение в субъектах РФ как трамплин в карьере, если не как ссылку, и соответствующим образом позиционируются. Зато работает кадровая скамейка по линии ВШГУ («Школа губернаторов»), которую отмечал президент в послании.

Думаю, что в нынешнем составе это правительство проработает минимум до выборов в Госдуму. А будет ли это 2020 или 2021 год, мы скоро узнаем.

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