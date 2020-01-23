Певица Азиза планирует усыновить ребенка: «Больше всего хочу стать мамой!»

Азиза пояснила журналистам, что давно мечтает усыновить ребенка. Как сказала певица, она рассматривает исключительно российские детские дома.

Сейчас знаменитости 55 лет, и только недавно она поняла, что хочет воспитать наследника. Азиза наняла помощников, которые занимаются вопросом усыновления. Артистка мечтает стать матерью для годовалой девочки. По словам звезды эстрады, она жалеет, что не родила в молодые годы, хотя ранее думала о суррогатном материнстве. В свое время Филипп Киркоров откровенно пояснил коллеге, как его дочь Алла-Виктория и сын Мартин появились на свет. Певице уже предлагали свои услуги разные дамы, однако она отвечала отказом. Также исполнительница добавила, внешность ребенка является второстепенным фактором.

Перед новогодними праздниками на телевидении транслировали эпизод, в котором жительница обнаружила возле дома ящик с новорожденной девочкой, после чего удочерила ее. Азиза увидела этот сюжет и твердо решила усыновить малыша. На протяжении долгих лет она состояла в гражданском браке с предпринимателем Александром Бродолиным, но в разговоре с журналистами знаменитость сообщила, сейчас с ней рядом другой человек, который ее поддерживает.

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