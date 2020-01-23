Юлия Михалкова напишет свою версию секрета общения с мужчинами. Поклонникам знаменитость обещает «сенсационное эссе».

Год назад, покинув шоу «Уральские пельмени», актриса объяснила свое решение необходимостью заняться собственными проектами. И вот один из них стал известен: это будет сочинение в жанре эссе. Посвятить его Михалкова решила общению с мужчинами в творческом и личном планах. За десять лет сотрудничества с ними ведущая накопила солидный опыт, которым решила поделиться с общественностью. Анонс она поручила провести приглашенным помощникам Сергею и Алине, которые весьма успешно справились с поставленной задачей. Они не только заинтриговали темой и идеей будущего творения, но и за одни сутки привлекли 1700 потенциальных читателей.

Будущий автор подошел к задуманному со всей серьезностью, так как эссе, несмотря на небольшой объём и свободную композицию, является достаточно сложным произведением в литературе. Считается, что общение с природой помогает писателю достичь определенных высот в процессе творчества. Для поиска вдохновения во время своего отпуска Михалкова выбрала живописные пейзажи Флориды и «бушующую Атлантику». Но даже во время отдыха актриса продолжает «думать о мужчинах» и готовит для них сюрприз: тайна будет раскрыта, и женщины узнают, как нужно правильно сотрудничать с коллегами-мужчинами, а главное — дружить с ними.

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