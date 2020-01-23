Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 15 копеек – до 61,99 рубля, курс евро поднялся на 11 копеек, составив 68,71 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 62,31 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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