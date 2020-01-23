Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 15 копеек – до 61,99 рубля, курс евро поднялся на 11 копеек, составив 68,71 рубля.
Мартовский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 62,31 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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Последнее: Власти Китая предпринимают жёсткие меры по борьбе с коронавирусом, появившимся в городе Ухань, ограничивая передвижения людей и замораживая коммерческую деятельность, передаёт CNN. Вместе с тем местные власти признают, что система здравоохранения оказалась не готова к подобным катаклизмам, однако пообещали выделить в целях борьбы с вирусом специальные клиники, а также всего за неделю возвести новый гигантский […]
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