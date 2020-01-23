Украина захотела отдать железные дороги в управление немцам

Украина планирует отдать Германии свою железную дорогу в управление на 10 лет, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук во время «Украинского завтрака» в Давосе.
«Да, мы хотим отдать немцам в управление на 10 лет железную дорогу», – приводит его слова ТАСС.
Ранее министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о взаимопонимании с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.
Гончарук по этому поводу заявлял, что альянс стал «логическим продолжением плана реструктуризации «Укрзализницы» («Укржелдороги»), которое анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года.
В октябре Гончарук заявлял, что железнодорожная инфраструктура Украины почти полностью уничтожена.
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