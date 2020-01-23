Рейтинг Transparency International: Россия заняла 137-е место из 180 по уровню коррупции

23.01.2020, 9:57, Новости дня

Россия заняла 137-е место из 180 в рейтинге государств по уровню коррупции за 2019 год. Рейтинг ежегодно составляет Transparency International.

Россия набрала 28 баллов из 100 и поднялась на одну позицию выше, заняв 137 место из 180. Столько же набрали Доминиканская республика, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Уганда.

Первое место разделили Новая Зеландия и Дания (по 87 баллов), за ними следует Финляндия (86 баллов). На протяжении последних нескольких лет эти страны неизменно занимали три первых места в рейтинге. В конце списка — Сирия (13 баллов), Южный Судан (12 баллов) и Сомали (9 баллов). США (69 баллов) второй год подряд не смогли попасть в двадцатку лидеров рейтинга.

Как поясняют составители рейтинга, индекс восприятия коррупции собирается на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а сто — самый низкий.



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