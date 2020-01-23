Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию после того, как его обвинили в оскорблении чувств верующих

Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию после того, как его выступлением заинтересовалась полиция. Об этом рассказал адвокат правозащитной группы «Агора» Леонид Соловьев, передает «МБХ-Медиа».
«Покинул страну, пока не прояснятся обстоятельства, чтобы быть спокойнее. Куда он уехал, мы пока не можем говорить», — рассказал он.
21 января Александр Долгополов опубликовал в своем Instagram копию запроса МВД в петербургский клуб HopHead c требованием предоставить данные о Долгополове. Позже стало известно, что запрос поступил на основе жалобы жителя Орехово-Зуево, которого возмутила шутка комика на религиозную тему.
«Ребята, я вас всех поздравляю, мы сделали это! Моя карьера вышла на новый уровень — два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство, вау! Вот такое замечательное уведомление пришло в петербургский стендап-клуб, из чего можно сделать вывод, что РФ все еще на пути к бездонной пропасти безумия. Хорошего вечера, буду держать в курсе, надеюсь не придётся прятаться в лесу», — написал тогда комик.
Напомним, ранее Мария Мотузная, которую обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте», покидала Россию до тех пор, пока уголовное дело против нее не было прекращено.
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