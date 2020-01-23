Сестра премьер-министра Михаила Мишустина Наталья Стенина владеет квартирой в элитном жилом комплексе в Хамовниках, в также домами и земельными участками в Подмосковье на общую сумму около миллиарда рублей. В Росреестре владельцем всей этой собственности значится «Российская Федерация». Об этом говорится в расследовании «Русской службы Би-би-си».

Информацию о том, что эта недвижимость принадлежит Стениной, изданию подтвердил источник, имеющий доступ к закрытой базе Федеральной налоговой службы.

Как выяснили авторы расследования, квартиру в жилом комплексе Knightsbridge Private Park в районе Хамовники Стенина купила летом 2018 года. Площадь квартиры — более 170 квадратных метров. Ее точная стоимость неизвестна, но, исходя из того, что средняя цена квадратного метра в этом жилом комплексе — около миллиона рублей, издание предполагает, что квартира Стениной стоит около 180 млн рублей.

Также, по данным источников издания, в 2014 году Стенина купила двухэтажный жилой дом в коттеджном поселке Agalarov Estate в Истринском районе Подмосковья. Фотографии этого дома авторы расследования нашли в соцсетях сына Стениной Михаила. Рыночная стоимость дома и участка — около 370 млн рублей, подсчитало издание.

Собеседники издания рассказали также, что у Стениной есть два дома и участок на Николиной горе, по соседству с домом Михаила Мишустина. Площадь недвижимости на Николиной горе — около 900 квадратных метров, ее рыночная стоимость составляет около 350 млн рублей. По данным Росреестра, в 2009 году их сестре премьера подарил предприниматель Александр Удодов — ее партнер по ресторанному бизнесу.

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