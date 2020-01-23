Мнение: Крепыш на большой территории

Очередной вялый сеанс внушения.

Путин объявил, что России нужна крепкая президентская власть. Территория, мол, большая, народов много на ней проживает.

Отлично. Сразу вопрос. Что мешает «крепкой президентской власти» обеспечить законный порядок в Чечне? Почему там свои, особые правила? Война уже 20 лет, как закончилась. Пора. Республика дотационная, зависимая от налогов граждан всей страны Все полномочия у «крепкого президента» Путина есть. Давай – обеспечивай. Меняй там власти, проводи ротацию. Пусть, для начала какой-нибудь Чайка в Чечне президентом станет. А Кадыров – аут из власти. И пусть новый прокурор Краснов разбирается, что в Чечне происходило и происходит.

Кроме того, есть разница между властью президента и диктатора. Путин говорит, что парламентская система в Европе «дает сбой», России она не подходит. Но он умалчивает о Соединенных Штатах – президентской республике.

Там власть президента велика, но невозможно себе представить, чтобы человек сидел у власти 20 лет, как Путин в России. Трудно представить, что близкие друзья президента Америки за 20 лет превратились из предпринимателей средней руки в миллиардеров, сделали себе состояние на госзаказах. При крепкой президентской власти в США такого нет, при воровском путинском государстве в России – это норма.

Наконец, в Соединенных Штатах президент в настоящее время подвергается импичменту. Того же самого в России давно заслужил Путин – за узурпацию власти, за нападение на Украину, за уничтожение свободы слова и ликвидацию конституционных прав граждан, за обогащение приведенной им к власти группы, уничтожение парламента, превращение государства в кормушку для друзей.

Путин стремится выставить своих оппонентов идиотами. Они, мол, за хаос во власти. Нет уж. Не выйдет. Сильная власть президента, ограниченная законом, контролируемая парламентом и судами, местное самоуправление и федерация – да. Крепкая воровская малина во главе России, родом из питерской подворотни – нет.

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Источник: СерпомПо

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