Дорофеева показала фото в купальнике, сделанные ее мужем

Участница дуэта «Время и стекло» Надя Дорофеева позировала для фото в раздельном и цельном купальниках. Снимками она поделилась в Instagram.

«Владимир Дантес наделал мне за 10 минут столько фоток, что я готова ему торжественно вручить звание супер инста-мужа», – написала она.

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@vladimirdantes наделал мне за 10 минут столько фоток, что я готова ему торжественно вручить звание супер инста-мужа * .

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 21 Янв 2020 в 11:47 PST

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Сегодня наш 10-ый день отпуска. Погодка тут подвела, почти всё время шли дожди. Но все-равно такое классное ощущение внутри. Кажется, я почти готова работать *

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 21 Янв 2020 в 8:53 PST

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Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 21 Янв 2020 в 3:12 PST

22 января Дорофеева сообщила, что они улетели из Доминиканы.

«Пока, Доминикана, мы улетели», – написала она.

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Пока Доминикана , мы улетели . привет … *

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 22 Янв 2020 в 3:50 PST

Свадьба Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса состоялась летом 2015 года. Познакомились они в 2011 году.

Надя Дорофеева родилась в Симферополе 21 апреля 1990 года. Высшее образование она получила во МГИК, где заочно обучалась на факультете вокального мастерства. С 2010 года живет в Киеве и поет в дуэте «Время и стекло».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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