В Башкирии в результате столкновения грузовика с легковушкой погиб человек

В Башкирии грузовик врезался в иномарку. В результате лобового столкновения погиб один человек, еще двое пострадали.

По данным телеканала «360», участниками ДТП стали легковой автомобиль Chevrolet Cruze и ехавший ему навстречу грузовик Shaanxi. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося.

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