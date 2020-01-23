Путин прибыл в Израиль

Президент Владимир Путин прилетел в Израиль, где встретится с президентом и премьер-министром этой страны Реувеном Ривлином и Биньямином Нетаньяху, а также примет участие в международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».
Изначально визит российского лидера в Израиль должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением правительства РФ было решено сократить его до одного дня.
В четверг Путин встретится с Ривлином и Нетаньяху, выступит первым в качестве главного гостя на форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом», примет участие в передаче ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти «Собибор» Леона Фельдгендлера, а также вместе с израильским премьер-министром и патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III встретится с матерью осужденной в израильтянки Наамы Иссахар.
На переговорах с Нетаньяху будут затронуты вопросы развития двусторонних отношений во всех областях, в том числе в торгово-экономической сфере, также планируется обмен мнениями по международной и региональной проблематике. Как говорил Ушаков, особое внимание будет уделено положению на Ближнем Востоке, включая эскалацию напряженности вокруг Ирана, обстановке в Сирии, положению дел в палестино-израильском урегулировании, передает РИА «Новости».
График президента в Израиле будет очень насыщенным, потому если какие-либо встречи с лидерами других стран и будут, то только короткими и на ногах. Из министров сопровождать Путина будет только глава МИД Сергей Лавров, также в Израиль едут представители других министерств, но не на уровне глав ведомств.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в Израиле 23 января может пройти встреча российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
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