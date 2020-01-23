Московская биржа открылась снижением

Индекс Мосбиржи утром в четверг опустился на 0,58% – до 3156,25 пункта, индекс РТС снизился на 0,55% – до 1604 пункта.

Следует из данных Московской биржи.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Тысячи иракцев в пятницу вышли на улицы Багдада после того, как видный мусульманский проповедник Муктада ас-Садр призвал провести «миллионный» протест против военного присутствия США. Протест призван убедить Вашингтон вывести войска из страны. Садр выступает против иностранного военного присутствия в Ираке, но в последнее время он сблизился с Ираном, чьи союзники доминируют в государственных институтах страны […]