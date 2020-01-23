Московская биржа открылась снижением

Индекс Мосбиржи утром в четверг опустился на 0,58% – до 3156,25 пункта, индекс РТС снизился на 0,55% – до 1604 пункта.
Следует из данных Московской биржи.
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