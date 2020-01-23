Московская биржа открылась снижением

23.01.2020, 9:44, Новости дня

Индекс Мосбиржи утром в четверг опустился на 0,58% – до 3156,25 пункта, индекс РТС снизился на 0,55% – до 1604 пункта.

Следует из данных Московской биржи.  



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