Умер актер Кихоу

22 января семья голливудского актера Джека Кихоу в Los Angeles Times сообщила о его смерти. Актер скончался еще 14 января.

Ему было 85 лет.

Кихоу в 2015 году перенес инсульт. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Кихоу около 50 лет посвятил актерской карьере. Он снимался в лентах «Слуги сумерек», «Без тормозов», «Автомойка», «Неприкасаемый», «Рыба, которая спасла Питсбург», «Полуночная пробежка», «Серпико».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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