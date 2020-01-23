Умер актер Кихоу

22 января семья голливудского актера Джека Кихоу в Los Angeles Times сообщила о его смерти. Актер скончался еще 14 января.
Ему было 85 лет.
Кихоу в 2015 году перенес инсульт. Об этом сообщает Entertainment Weekly.
Кихоу около 50 лет посвятил актерской карьере. Он снимался в лентах «Слуги сумерек», «Без тормозов», «Автомойка», «Неприкасаемый», «Рыба, которая спасла Питсбург», «Полуночная пробежка», «Серпико».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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