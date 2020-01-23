Арахамия: У нас не было «штаба спасения Гончарука»

Руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал в интервью «Украинской правде», опубликованном 23 января, что принимал участие в разрешении ситуации вокруг отставки украинского премьер-министра Алексея Гончарука.

Глава фракции опроверг информацию о том, что именно он якобы придумал «маневр» с заявлением об отставке Гончарука на имя президента Украины Владимира Зеленского.

«Могу сказать, что точно принимал участие в том, чтобы выйти из этой трудной ситуации… Пытался, потому что это нас касается, мы – власть. И обычным людям на улице вообще безразлично: парламент, правительство или президент. Они говорят «власть», – заявил Арахамия.

На вопрос, кого еще привлекли к тушению скандала, он ответил: «У нас не было «штаба спасения Гончарука». Я просто общался с премьером… Все пытались найти нормальный путь решения ситуации».

Отвечая на вопрос, хватило ли бы голосов в парламенте за отставку премьера, Арахамия сказал: «Если бы президент согласовал увольнение, а Гончарук бы подал заявление в парламент – голоса в зале нашлись бы».

Арахамия также заявил, что «президент – молодец на самом деле, он проявил государственную позицию».

По его словам, «записывание в высших кабинетах власти, где бенефициаром может быть любой, не только спецслужбы, а в том числе и частные компании или частные лица – это вопрос национальной безопасности».

«С этим надо очень жестко разбираться», – добавил он.

15–16 января YouTube-канал «Как обмануть президента» обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он «полный профан в экономике», а у президента Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов».

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки.

Президент Украины 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению «пленок Гончарука».

Прослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы «убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства». Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя спикера Верховной Рады и президент может передать документ в Раду в любой момент.

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был подать заявление в Раду, а не президенту.

Зеленский на встрече с Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще, и попросил Гончарука до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о работе Кабмина.

17 января канал «Как обмануть президента» в YouTube был удален вместе со всеми видео.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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