Медики из клиники Майо назвали симптомы заражения Helicobacter pylori

В клинике Майо рассказали о симптомах заражения Helicobacter pylori. По словам медиков, повышенный метеоризм может стать одним из признаков.

Спиралевидная грамотрицательная бактерия инфицирует разные области желудка и двенадцатиперстной кишки. Патогенный микроорганизм способен вызвать язвенное заболевание желудка, гастрит и другие опасные для пищеварительной системы недуги. ВОЗ классифицировала Helicobacter pylori как провоцирующий фактор появления онкологии желудка. Специалисты советуют не игнорировать симптомы, в том числе боль в животе, которая усиливается на голодный желудок, потерю аппетита, газообразование, повторную отрыжку и повторяющееся чувство тошноты. В список также вошли затрудненность глотания, рвота, резкая потеря веса, наличие крови в стуле, изменение его цвета на более темный.

Как отметили медики из клиники Майо, перечисленные признаки не всегда свидетельствуют о заражении Helicobacter pylori, поскольку могут указывать и на другие болезни. Для выяснения причин необходимо обратиться к врачу.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: «Огромный массив собственности за рубежом был потерян Россией после 1917 года и в ходе безответственного отношения хрущевского правления к нашей заграничной собственности, в том числе на Святой земле», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД депутат Сергей Гаврилов. Он рассказал о том, зачем Москва возвращает единственный русский объект в черте Старого города Иерусалима и что этому […]