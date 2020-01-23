Медики из клиники Майо назвали симптомы заражения Helicobacter pylori

23.01.2020, 9:20, Разное

В клинике Майо рассказали о симптомах заражения Helicobacter pylori. По словам медиков, повышенный метеоризм может стать одним из признаков.
Спиралевидная грамотрицательная бактерия инфицирует разные области желудка и двенадцатиперстной кишки. Патогенный микроорганизм способен вызвать язвенное заболевание желудка, гастрит и другие опасные для пищеварительной системы недуги. ВОЗ классифицировала Helicobacter pylori как провоцирующий фактор появления онкологии желудка. Специалисты советуют не игнорировать симптомы, в том числе боль в животе, которая усиливается на голодный желудок, потерю аппетита, газообразование, повторную отрыжку и повторяющееся чувство тошноты. В список также вошли затрудненность глотания, рвота, резкая потеря веса, наличие крови в стуле, изменение его цвета на более темный.

Как отметили медики из клиники Майо, перечисленные признаки не всегда свидетельствуют о заражении Helicobacter pylori, поскольку могут указывать и на другие болезни. Для выяснения причин необходимо обратиться к врачу.



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