Neuron EV разрабатывает универсальный электрический кроссовер VEGA

23.01.2020, 9:30, Разное

Стартап из Калифорнии Neuron EV разрабатывает универсальный электрический кроссовер VEGA. Отличительной особенностью транспортного средства станет его непревзойдённая прочность и высокая степень комфорта.
Neuron EV VEGA позиционируется как кроссовер с надежностью пикапа и при этом комфортабельностью легкового автомобиля. Его намерены построить на фирменной платформе компании, что сделает электрокар ещё более уникальным. Размеры транспортного средства, исходя из официальных описаний сотрудников стартапа, будут сопоставимы с Volkswagen Touareg. Более подробная информация о технических характеристиках или дате презентации машины пока не сообщается. В Сети имеются исключительно рендеры Neuron EV VEGA.

Калифорнийская компания занимается созданием не только электрического кроссовера VEGA. На счету у стартапа Neuron EV — «зеленый» внедорожник T/ONE с модульной платформой. Это означает, что транспортное средство легко можно превратить из джипа в пикап или микроавтобус, вмещающий до шести пассажиров. На этой же платформе построен и фирменный электрический грузовик компании.



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