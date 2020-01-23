ООН ожидает миллионы «климатических беженцев», и их нельзя будет «отправить обратно»

Комитет по правам человека ООН не поддержал апелляцию жителя Кирибати Иоана Теитоты, не сумевшего получить убежище в Новой Зеландии из-за угрозы жизни, вызванной климатическими изменениями, пишет CBS News. Хотя в данном случае комитет не увидел «непосредственной опасности» для истца, он отметил, что в будущем «принимающие государства» будут нарушать права человека, когда начнут отправлять «климатических беженцев» обратно.



Reuters

Комитет по правам человека ООН заявил о том, что ожидает миллионы «климатических беженцев» в ближайшем будущем, пишет CBS News.

«Первое в своём роде» постановление, которое, по словам одного из представителей ООН, носит «очень сильный символический характер», касается дела Иоана Теитоты, который подал прошение на получение статуса беженца в Новой Зеландии в 2013 году. По словам Теитоты, в его родной стране Кирибати, расположенной в районе Полинезии, жизни членов его семьи оказались под угрозой из-за стремительно поднимающегося уровня моря. Несмотря на то что потенциальный беженец своё дело проиграл и убежище не получил, сегодня комитет по правам человека ООН воспользовался этим примером и сделал заявление, касающееся всех людей, которых климатические изменения могут заставить покинуть родные дома.

Как объясняет адвокат Теитоты, из-за повышения уровня моря, вызванного глобальным потеплением, ситуация на Тараве, родном острове Иоана, становится «всё более нестабильной». Солёная вода попадает в пресные источники и делает их непригодными для питья, а из-за перенаселения многие не могут найти себе жильё. В 1947 году в столице, Южной Тараве, проживало всего 1671 человек, а к 2010 году, после того как соседние острова стали необитаемыми, население агломерации выросло до 50 тыс. В таких условиях местные жители регулярно страдают от нехватки витаминов, недоедания, отравлений и других заболеваний. Учёные уже на протяжении десятилетий предупреждали, что такими темпами и Тарава может в конечном счёте оказаться непригодным для жилья.

«Таким образом Кирибати стала непригодным и опасным для жилья местом для просителя и его семьи», — цитирует CBS News материалы дела Теитоты. После того как срок действия его визы истёк в 2010 году, истец подал прошение о получении статуса беженца, однако, получив отказ, по его словам, был вынужден вернуться в Кирибати в сентябре 2015 года, поставив под угрозу жизни своих близких и свою.

После отказа Теитота несколько раз безуспешно подавал апелляции, мотивируя их тем, что изначальное постановление нарушило его право на жизнь, пока не дошёл до Комитета по правам человека ООН. В понедельник 20 января комитет также отказал удовлетворить требования Теитоты, постановив, что «непосредственной угрозы» для его жизни нет. Тем не менее также комитет подчеркнул, что скорее всего людей, бежавших из мест, где их жизнь находится в «непосредственной опасности» из-за климатических изменений, нельзя будет «отправлять обратно».

Как указано в постановлении, возможно, через 10—15 лет Республике Кирибати вместе с международным сообществом понадобится «принять решительные меры для защиты и при необходимости переселения жителей» островов. Комитет признал, что в будущем право человека на жизнь действительно может нарушаться «принимающей страной», если ему будет отказано в убежище.

CBS News подчёркивает, что, хотя ситуация Иона Теитоты и была признана «недостаточно опасной, чтобы соответствовать определению «непосредственной угрозы жизни», решение Комитета по правам человека может нести за собой важные последствия, поскольку, как ожидается, в будущем число «климатических беженцев» будет только расти.

По словам эксперта по Тихоокеанскому региону из Amnesty International Кейт Шутце, постановление комитета может послужить «глобальным прецедентом» — ООН признаёт, что государство нарушит общепризнанные права человека, если отправит потенциального беженца в страну, где его жизнь находится под угрозой из-за климатических изменений. Поскольку в случае Теитоты комитет решил не в пользу истца, для прецедентной американской судебной системы такое постановление не может быть использовано, но тем не менее оно «открывает дверь для будущих слушаний по климатическому вопросу».

CBS News отмечает, что в ближайшие 10 лет ООН ожидает, что десятки миллионов человек будут вынуждены покинуть свои дома из-за климатического кризиса, который уже сегодня провоцирует лесные пожары, повышение уровня моря, гибель урожая и потопы. Согласно прогнозу Всемирного банка, к 2050 году 143 миллионов человек из Южной Азии, Латинской Америки и стран к югу от Сахары будут вынуждены искать себе новое место для жизни.

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