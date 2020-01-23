В Минтруда рассказали о подготовке изменений в закон о маткапитале

Министерство труда и социальной защиты занимается реализацией предложения президента РФ Владимира Путина о введении материнского капитала на первого ребенка, в настоящее время готовятся изменения в закон, сообщила замглавы ведомства Светлана Петрова.

«Сейчас мы работаем и над реализацией предложений президента, прозвучавших в послании Федеральному собранию, готовим соответствующие изменения в законодательство и ведем подсчеты требуемых финансовых средств», – сказала Петрова в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

«Это введение права на материнский капитал при рождении первого ребенка с 1 января в размере 466,6 тыс. рублей, увеличение размера материнского капитала до 616,6 тыс. рублей при рождении второго ребенка с 1 января, а также новые выплаты на детей от трех до семи лет включительно», – уточнила она.

Кроме того, Минтруд готовит предложения по сокращению вдвое с 45 дней срока перечисления средств материнского капитала в банк.

Проблема с уплатой средств маткапитала в качестве первого взноса по ипотеке также обсуждается, сообщила она. Представитель ведомства уточнила, что сейчас ведущие банки устанавливают такие правила предоставления ипотеки, при которых ипотечный договор вступает в силу только после уплаты первоначального взноса. В результате направление средств маткапитала на уплату первоначального взноса оказывается фактически заблокированным, потому что до этой даты юридически еще договора нет. Семьям приходится искать собственные средства. «Будем анализировать практику применения в части доступности жилья для семей в рамках нацпроектов», – пообещала Петрова.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что материнский капитал можно использовать на погашение ипотеки или первый взнос до того, как ребенку исполнится три года.





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