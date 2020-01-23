Рейтинг недорогих смартфонов ко Дню студента по версии Роскачества

Лучшие бюджетные смартфоны, которые могут соревноваться с известными брендами.

Роскачество третий год подряд проводит масштабное исследование смартфонов, представленных на российском рынке. По результатам проверок Роскачество представляет обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.

Роскачество провело тестирование 24 новых смартфонов 14 брендов. В общий рейтинг теперь входит 399 моделей 33 торговых марок. Xiaomi, Oppo, Huawei и Google не потеснили флагманы от Apple и Samsung. Бюджетные гаджеты готовы составить конкуренцию популярным, но дорогим брендам – Роскачество рассказывает, на какие из них стоит обратить внимание.

— Любой желающий может подобрать себе смартфон, отвечающий конкретным запросам, выставив соответствующие параметры в фильтрах рейтинга. Мы же приводим результаты по совокупным баллам, которые набрали участники исследования, — поясняет Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.

Программа испытаний разработана и реализуется Роскачеством совместно с международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров. Результаты веерного исследования одновременно доведены до сведения потребителей в нескольких странах, организациями, аналогичными Роскачеству.

Что выбрать: новый Honor 20 Pro или старый Samsung Galaxy S9?

Выпущенный в начале 2018 года, Samsung Galaxy S9 некогда был флагманом индустрии, а в нашем рейтинге имеет 4,032 балла с ценой около 46 тысяч рублей. В той же ценовой категории находится и Honor 20 Pro (3,755 баллов), одна из новинок рейтинга Роскачества, с ценой 35 тысяч. Обе модели поддерживают две SIM-карты и все типы интерфейсов (от Wi-Fi до NFC). У них примерно одинаковое время автономной работы (24,5 часа у Honor и 22,5 часа у Samsung), оба – одинаковой ударостойкости и водостойкости (стандарт IP68). И S9, и Honor 20 Pro работают на Android, правда, Samsung на восьмой версии, а Honor на девятой: Android 9 удобнее и проще в использовании, кроме того, улучшилась энергоэффективность гаджета.

Больше не всегда лучше: подтверждение тому камеры и их количество у китайского смартфона. Следуя тенденции, производители установили на Honor 20 Pro 4 основные камеры – широкоугольную, для обычной съемки, для съемки макрообъектов и для микросъемки – и одну фронтальную. Естественно, каждая из них обладает разрешением, превосходящим одинокую камеру Galaxy S9. Но качество фото, при этом, лучше у Samsung, как показывают лабораторные тесты: у Samsung лучше детализация и передача цветов, тогда как у Honor бледные цвета и «плоские» детали.

Итак, если владение флагманом и качество фотосъемки для вас принципиальны, то можно остановиться на Samsung Galaxy S9. Если наоборот, важна функциональность, современное «железо», высокая производительность, а фотографировать вы планируете не слишком часто, то Honor 20 Pro станет более чем достойной альтернативой флагману прошлого S9.

Новичок на рынке – бюджетная модель Realme 5 Pro

Если вы хотите приобрести недорогой, но производительный и функциональный смартфон, обратите внимание на китайские модели в ценовой категории 15000 – 16000 рублей, вроде Realme 5 Pro. Он может похвастать не только своими габаритами (диагональ 6,3 дюйма), но и начинкой в виде мощного процессора Snapdragon 712 (с результатом теста производительности AnTuTu в 220 041 балла), 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти, при этом есть еще и слот под micro-SD. У смартфона мощная батарея (емкостью 4035 мА⋅ч с возможностью автономной работы 30 часов), к тому же, и заряжается он быстро: 100% за 90 минут. Смартфон имеет 4 основные камеры и одну фронтальную.

Производительный и долгоиграющий, Realme 5 Pro подойдет тем, кто планирует пользоваться смартфоном целый день, не думая о заряде батареи. Realme – вариант смартфона с хорошим сочетанием «цена-качество», и цена у него – в три раза меньше, чем у Samsung Galaxy S9.

Мир, труд, Mi: сравниваем две модели – Xiaomi Mi 9 Lite и Pro

Одним из вариантов выбора бюджетного смартфона может стать Xiaomi Mi 9 Lite. Эта модель от китайского производителя набрала 3,8 балла, заняв в рейтинге Роскачества 44-ю позицию, но если учесть, что и стоит она в разы меньше, чем ее известные конкуренты, то это окажется не таким уж и маленьким достижением. Девайс стоит 20000 рублей, хотя в рейтинге Роскачества он опережает таких ближайших конкурентов, как Sony Xperia 1 (цена – 80000, 45-е место рейтинга Роскачества) и IPhone 7 Plus (43000 рублей, 47 место).

Mi 9 Lite богат на функциональность: есть разъем 3.5 мм, поддерживает две SIM-карты, есть разъем для micro-SD и сканер отпечатка пальца. У него большой яркий и контрастный дисплей (6,39 дюйма), шустрый процессор и производительный чипсет (с поправкой на цену модели). Кроме того, у Mi 9 Lite емкая батарея на 29,5 часов автономной работы.

Несмотря на то, что у этого смартфона мощная камера со всеми современными эффектами, не стоит рассчитывать, что и качество фотографий будет таким же «мощным». После ряда тестов эксперты оценили полученные фото на «удовлетворительно». Кроме того, во время испытаний смартфон показал более чем скромное качество звука.

Lite в названии модели не должно преумалять достоинства этого гаджета в сравнении с другими смартфонами этой линейки. У Xiaomi Mi 9 Pro мощнее процессор и лучше камера (яркие цвета, хорошая детализация и контрастность), но и у версии Litу есть неоспоримые преимущества. За более высокую производительность нужно доплатить: разница между ними – 14 000 рублей.

Минус на минус дает OnePlus: 7T vs 7T Pro

OnePlus 7T только немного не хватило, чтобы попасть в десятку лучших смартфонов по рейтингу Роскачества. Эта модель набрала 4,064 балла. Она обогнала не только Samsung S9, но и iPhone 11 256 GB.

7T и 7T Pro (3,97 баллов) имеют одинаковый процессор и поддерживают все возможные типы соединений (от GPS до Bluetooth 5.0), но модель 7T Pro все же уступает 7T, несмотря на приставку Pro. А ведь разница в цене между ними – более 10 тысяч: OnePlus 7T стоит 36000, а OnePlus 7T Pro – 46000. В чем же дело?

У OnePlus 7T более высокая частота процессора, а это влияет и на улучшение графики на устройстве. При одинаковой камере (теперь основная стала тройной, а к ней есть еще фронтальная с разрешением в 16 МП) у обеих моделей наши тесты показали, что более качественные фотографии получаются у модели 7T, да и в целом в ситуациях, отличных от идеальных, 7T справляется с фотосъемкой лучше. Зато у модели 7T Pro более емкая батарея (он проработает дольше на 1,5 часа).

В остальном обе модели предельно схожи и могут похвастаться всем, что должен иметь современный смартфон: поддержка двух сим-карт, быстрая зарядка, использование Fluid Display для работы экрана (то есть экран с максимальной частотой кадров в 90 МГц), поддержка Android 10.

OnePlus 7T – хороший смартфон с высокой производительностью и камерами, которые не должны разочаровать даже самых взыскательных любителей фотосъемки.

Выбираем смартфон от Oppo: Reno2 или Reno2 Z?

Reno2 – продолжение линейки Reno. В нашем рейтинге Oppo Reno2 занял 28-е место, обойдя iPhone 8 Plus (64 GB) (30-е место при цене 45000 рублей) и Galaxy Note 8 (32-е место при цене 47000 рублей). Reno2 сохранила все полезные функции для расширения базовых возможностей: есть разъем 3.5 мм, разъем для SIM-карт и дополнительного слота карты памяти (но тогда второй SIM-картой придется пожертвовать). Кроме того, в комплекте идут наушники. При выборе смартфона нужно обратить внимание на букву Z в названии модели. Она означает, что это – бюджетная версия Oppo Reno2. Oppo Reno2 Z дешевле основной модели примерно на 10 тысяч рублей (цена Oppo Reno2 – 40000 рублей, а Oppo Reno2 Z – 30000), а это несет ряд ограничений.

Камеры в обеих моделях одинаковые (четверной модуль), а вот прошивки у них разные. Отсюда более качественная стабилизация съемки у Oppo Reno2, повышенная четкость фото при плохом освещении и наличие двойной светодиодной вспышки, тогда как у Oppo Reno2 Z вспышки нет вообще. Помимо камеры, существенное различие двух моделей кроется еще и в том, что у Oppo Reno2 один из самых конкурентных процессоров на рынке – Snapdragon 730G, тогда как у Oppo Reno2 Z более чем скромный MediaTek Helio P90, а это отражается на скорости и на производительности. (Впрочем, даже из этого можно извлечь плюсы: автономная работа батареи дольше у Oppo Reno2 Z.) Вывод: если наличие хорошей камеры принципиально, лучше выбрать Oppo Reno2, доплатив. Мощный процессор тоже никогда не помешает.

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