В Париже по примеру Собчак модель в свадебном платье вышла на подиум из гроба

На Неделе высокой моды в Париже один из кутюрье уложил свою модель в подвенечном платье в гроб. Многие специалисты заметили, что вдохновиться модельер мог от идеи Ксении Собчак, которая на свою свадьбу приехала в катафалке.

Сейчас в Париже продолжается показ летних коллекций от известных кутюрье. В стремлении дизайнеров превзойти друг друга практикуются самые разнообразные методы. Так, 67-летний Жанн-Поль Готье использовал гроб, из которого манекенщица, облаченная в свадебное платье, под громкие овации вышла на подиум.

Несмотря на всю схожесть достоверных фактов, подтверждающих, что модельер вдохновился свадьбой Ксении Собчак, нет. Кроме того, ранее был проведен опрос среди американских жителей. Им предложили угадать, какой вид транспорта использовала Ксения Собчак, чтобы добраться до Дворца бракосочетаний. Некоторые в ответах указывали даже снегоуборочную машину и собачью упряжку, но о катафалке никто и подумать не мог.

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