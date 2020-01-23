Россия компенсирует Белоруссии подтвержденный ущерб от «грязной» нефти

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что российская сторона учтет запрос Белоруссии и компенсирует ущерб, нанесенный в прошлом году нефтеперерабатывающим предприятиям республики в результате поставок некачественного сырья.

«В соответствии с запросом и документально подтвержденными потерями, понесенными белорусскими нефтеперерабатывающими заводами в связи с поставками некачественной нефти в 2019 году, российская сторона готова компенсировать ущерб. Такая позиция и в этом случае показывает приверженность союзническим отношениям», – сказал Мезенцев, передает ТАСС.

Он уточнил, что согласованные сторонами подходы касаются «определения окончательных размеров предстоящих выплат». «Это пример того, что стороны готовы слышать аргументы друг друга, учитывать взаимные интересы», – добавил посол.

Мезенцев также отметил, что «несмотря на определенные различия в подходах сторон, оптимальные решения, которые устроят партнеров, должны быть найдены в ближайшее время, что также подтвердит масштаб и практику двустороннего взаимодействия по нефти и газу».

Ранее о договоренности с Россией по компенсации за «грязную» нефть сообщало правительство Белоруссии.

Напомним, в апреле 2019 года Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти и приостановила прием сырья. Транзит в Западную Европу прекратился, началось расследование. «Чистая» российская нефть начала поступать в июне, а страны-получатели нефти запросили у РФ компенсацию.





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