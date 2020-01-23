В Госдуме опровергли подготовку поправки в Конституцию о самороспуске палаты

23.01.2020, 9:19, Новости дня

Поправки в Конституцию, которой было бы прописано о самороспуске Госдумы, нет и не будет, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Поправки о самороспуске нет и не будет. Я официально опровергаю слухи», – сказал Крашенинников, передает РИА «Новости».

Он также добавил, что утверждения о роспуске Государственной думы после принятия закона о поправке в Конституцию необоснованны.

«Неожиданно для меня и совершенно необоснованно пошла информация о том, что после принятия конституции Государственная дума будет распущена. Этого вообще нет, я хочу официально заявить», – сказал Крашенинников.

Во вторник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что сообщения ряда зарубежных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы являются вмешательством во внутренние дела России.

В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неподтвержденными сообщения о возможности проведения досрочных выборов в Госдуму.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас назвал анекдотом сообщения СМИ о том, что рабочая группа якобы намерена внести в Конституцию поправку о возможности самороспуска Госдумы. 



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