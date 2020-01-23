Президент ЕБРР на встрече с Зеленским назвал Украину среди самых приоритетных стран в регионе

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе назвал Украину среди самых приоритетных стран в регионе, сообщила 22 января пресс-служба главы Украинского государства.

Зеленский поблагодарил президента ЕБРР за портфель проектов в Украине в 2019 году в размере €1,115 млрд.

«Я очень рад, что наше конструктивное сотрудничество приносит такие результаты. И надеюсь, что это станет нашим новым нормальным уровнем сотрудничества… Это цель, которую мы с вами ставили перед собой на нашей первой встрече», – отметил президент Украины.

Глава ЕБРР выразил удовлетворение прогрессом реформ в Украине. Он назвал Украину «в числе топ-3 приоритетных в регионе».

«Международная финансовая структура рассматривает возможности для новых проектов в Украине», – сказано в сообщении.

Зеленский встречался с делегацией ЕБРР в июне 2019 года. Украинский президент заверил Чакрабарти в готовности украинских властей развивать сотрудничество.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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