Президент ЕБРР на встрече с Зеленским назвал Украину среди самых приоритетных стран в регионе

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе назвал Украину среди самых приоритетных стран в регионе, сообщила 22 января пресс-служба главы Украинского государства.
Зеленский поблагодарил президента ЕБРР за портфель проектов в Украине в 2019 году в размере €1,115 млрд.
«Я очень рад, что наше конструктивное сотрудничество приносит такие результаты. И надеюсь, что это станет нашим новым нормальным уровнем сотрудничества… Это цель, которую мы с вами ставили перед собой на нашей первой встрече», – отметил президент Украины.
Глава ЕБРР выразил удовлетворение прогрессом реформ в Украине. Он назвал Украину «в числе топ-3 приоритетных в регионе».
«Международная финансовая структура рассматривает возможности для новых проектов в Украине», – сказано в сообщении.
Зеленский встречался с делегацией ЕБРР в июне 2019 года. Украинский президент заверил Чакрабарти в готовности украинских властей развивать сотрудничество.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев направило на оккупированные территории Донбасса 101,9 тонн гуманитарной помощи. Об этом 24 января проинформировала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Гумпомощь доставили через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» на 12 грузовиках. Жителям Донбасса направили продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, а также комплекты матери и ребенка. В 2014 […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Именно Бочкарев начинал и активно продвигал программу реновации», — эксперт Архнадзора о новом заместителе Собянина / 22 января
- Москвичей предупредили о грядущих волнах холода / 12 декабря
- «Укрзалізниця» подписала меморандум о сотрудничестве с китайской компанией CRCC / 21 января
- Большинство украинцев считает Зеленского более эффективным президентом, чем Порошенко – опрос / 28 ноября
- Оставившей младенца на улице в Москве матери предъявлено обвинение / 26 ноября
- «Враг моего врага — мой друг» — SCMP объяснила, зачем Пекин и Москва поддерживают Тегеран / 14 января
- «Другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия» — Путин / 15 января
- Экс-депутат Носов ответил вызвавшему его на бой Гуфу / 16 января