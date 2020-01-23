Автоновости: Кроссовер Skoda Kamiq опередил модель Hyundai Creta

Чешский автомобильный гигант Skoda осенью прошлого года выпустил в продажу обновленный кроссовер Kamiq.

В конце 2019 года продали свыше 8 тысяч новых машин, что позволило опередить ближайших конкурентов Kia Sportage и Hyundai Creta и занять лидирующую строчку в рейтинге. Вместе с тем за прошлый год данный производитель продал свыше 52,6 тысяч новых кроссоверов Kamiq. Новинка выполнена на архитектуре PQ25. Автомобиль получил 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 110 л.с.

Новый кроссовер приводится в движение 6-ступенчатой трансмиссией и обладает передним приводом. В базовой версии применили 4 подушки безопасности, парктроник, а также мультируль и увеличенные колесные диски на 16 дюймов.

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