Автоновости: Suzuki опубликовала снимки концептуального кроссовера Futuro-e

Японский автомобильный гигант ранее продемонстрировал снимки обновленного купеобразного кроссовера Futuro-e.
Сообщается, что официальный дебют концептуальной модели состоится уже 6 февраля в рамках запланированной выставки в Нью-Дели. В свою очередь, автомобиль получил покатую крышу, многочисленные камеры, включая те, которые заменяют привычные боковые зеркала. Также на задних стойках применены специальные вырезы, дополняющие стильный кузов. Указано, что новинка Futuro-e получила полностью электрическую установку.
В компании анонсировали, что данный экземпляр станет прямым отображением того, как будут выглядеть новые модели японской марки в следующих поколениях. Не исключается, что серийный экземпляр Futuro-e поступит только в следующем году.
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