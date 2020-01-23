Роскомнадзор потребовал у Twitter и Facebook данные о россиянах

23.01.2020, 9:12, Новости дня

Роскомнадзор отправил в Twitter и Facebook запросы о локализации баз данных граждан РФ, которые пользуются этими соцсетями, рассказала пресс-секретарь ведомства Елена Прохорова.

Она сообщила, что это сделано «в рамках стандартных процедур и механизмов, предусмотренных действующим законодательством России, Роскомнадзор направил в адрес компаний Facebook и Twitter запросы по стандартной форме о предоставлении информации по локализации баз персональных данных российских пользователей».

Подчеркивается, что ведомство ожидает от компаний запрошенную информацию.

Напомним, в апреле 2019 года московский суд оштрафовал Twitter за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей на территории России.



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