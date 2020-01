В Австралии с радаров пропал самолет, тушивший лесные пожары

В Австралии в радаров пропал самолет, который тушил лесные пожары на юго-востоке страны. Об этом в своем Twitter сообщила пожарная служба штата Новый Южный Уэльс.

«Сельская пожарная служба расследует сообщения о серьезным инциденте с самолетом в южной части Нового Южного Уэльса в полдень. Связь была потеряна с большим воздушным танкером, который работал в районе Сноуи Монаро», – говорится в сообщении.

Местные наземные команды сообщают, что самолет мог разбиться.

На данный момент ведутся поиски.

The NSW Rural Fire Service is investigating reports of a serious incident involving an aircraft in southern NSW this afternoon.

Contact was lost with a Large Air Tanker which was working in the Snowy Monaro area. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/i6u1mlZsZ0

— NSW RFS (@NSWRFS) January 23, 2020

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Уже погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.

В стране уже погибло 29 человек, сгорело около 2,5 тыс. домов, сожжено около 11 млн га земли.

Австралии потребуется 100 лет, чтобы восстановиться после масштабных природных пожаров, сообщали в пожарной охране страны.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

