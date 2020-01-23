Турция назвала условие отправки новых военных советников в Ливию

Анкара не намерена наращивать контингент своих военных советников в Ливии, пока соблюдается перемирие, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу «на полях» Всемирного экономического форума в Давосе.

«Нет. Мы все договорились, что до тех пор, пока соблюдается перемирие, никто не будет посылать дополнительных советников, или войска, или наемников из соседних стран», – приводит его слова РИА «Новости».

Чавушоглу подчеркнул, что Турция взяла на себя обязательства.

Он также не считает нужным поднимать вопрос о санкциях в отношениях Ливии или других стран, которые могут нарушать оружейное эмбарго, до тех пор, пока стороны конфликта соблюдают перемирие.

Чавушоглу ранее заявлял, что позиция командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара указывает на его намерение решить конфликт в Ливии военным путем.

В воскресенье в Берлине состоялась международная конференция по Ливии, участники которой согласовали план по урегулированию, договорились о создании комитета по мониторингу, призвали к разоружению военизированных формирований.





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