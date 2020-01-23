Звезда «Сумерек» Никки Рид рассказала о романе с Павлом Прилучным: «Предлагала ему расписаться»

23.01.2020, 9:04, Разное

Звезда «Сумерек» пояснила журналистам о романе с Павлом Прилучным. По словам Никки Рид, в свое время она предлагала актеру расписаться, но их свадьба так и не состоялась.
Сыгравшая в саге вампиршу Розалию артистка на протяжении многих лет дружила с российской знаменитостью. Как сказала Никки Рид, ее отношения с Прилучным не являлись пиар-ходом, как привыкли считать многие. Роман влюбленных был бурным, однако недолгим. При этом звезда «Сумерек» заявила, что однажды предлагала возлюбленному расписаться на ее родине в Лас-Вегасе. «Сейчас я понимаю: даже очень хорошо, что этого не произошло», — отметила продюсер и добавила, что не являлась стервой, а их союз был обречен из-за расстояния.

По словам Никки Рид, они с артистом потерялись, когда она отправилась на очередные съёмки. Спустя время звезды встретились, но Павел Прилучный решил завершить отношения. Тем не менее актриса не держит на него обиды.



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