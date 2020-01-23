Звезда «Сумерек» Никки Рид рассказала о романе с Павлом Прилучным: «Предлагала ему расписаться»

Звезда «Сумерек» пояснила журналистам о романе с Павлом Прилучным. По словам Никки Рид, в свое время она предлагала актеру расписаться, но их свадьба так и не состоялась.
Сыгравшая в саге вампиршу Розалию артистка на протяжении многих лет дружила с российской знаменитостью. Как сказала Никки Рид, ее отношения с Прилучным не являлись пиар-ходом, как привыкли считать многие. Роман влюбленных был бурным, однако недолгим. При этом звезда «Сумерек» заявила, что однажды предлагала возлюбленному расписаться на ее родине в Лас-Вегасе. «Сейчас я понимаю: даже очень хорошо, что этого не произошло», — отметила продюсер и добавила, что не являлась стервой, а их союз был обречен из-за расстояния.
По словам Никки Рид, они с артистом потерялись, когда она отправилась на очередные съёмки. Спустя время звезды встретились, но Павел Прилучный решил завершить отношения. Тем не менее актриса не держит на него обиды.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Итак, сегодня решающий день матча за мировую шахматную корону в женских шахматах.Либо Цзюй Веньцзюнь отстоит чемпионский титул, либо ее у нее отберет Александра Горячкина.В классику Горячкина уже доказала, что играет не слабее чемпионки мира. Теперь же многое решит устойчивость нервной системы и способность преодолеть огромное напряжение, которое сопровождает такие моменты, когда решается, как ты попадешь […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Британские ученые описали формирование планет у красных карликов / 24 января
- Телескоп Hubble заснял «летающую тарелку» в созвездии Mensa / 24 декабря
- Наука: Кишечную палочку научили питаться углекислым газом / 1 декабря
- Мнение: А. Милн. «Тайна Красного дома» / 30 декабря
- Скандалы: «Вывел Росгеологию в плюс» / 3 декабря
- В Крыму 10-летнего школьника травмировало упавшими футбольными воротами / 15 января
- В каком возрасте чаще всего возникает рак / 3 декабря
- Айза Анохина назвала Алёну Водонаеву «самым мерзлотным человеком» / 15 декабря